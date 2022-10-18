Картина художника-супрематиста появилась на фасаде дома в Пскове

18:00, 18 октября 2022, ПАИ

Новый мурал появился на улице Новосёлов, 11 в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На стене дома нарисована картина «У реки» художника-супрематиста Константина Рождественского. Рядом с названием, автором и годом создания размещён QR-код для получения дополнительной информации и скачивания аудиогида.

Ранее сообщалось, что 12 муралов с картинами из галереи смогут увидеть туристы и горожане на двух маршрутах: Завеличье и Запсковье.