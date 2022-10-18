Картина художника-супрематиста появилась на фасаде дома в Пскове
Новый мурал появился на улице Новосёлов, 11 в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
На стене дома нарисована картина «У реки» художника-супрематиста Константина Рождественского. Рядом с названием, автором и годом создания размещён QR-код для получения дополнительной информации и скачивания аудиогида.
Ранее сообщалось, что 12 муралов с картинами из галереи смогут увидеть туристы и горожане на двух маршрутах: Завеличье и Запсковье.
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