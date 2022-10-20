Лучшего гражданского госслужащего Псковской области определят 24 октября

15:07, 20 октября 2022, ПАИ

Заседание финального этапа первого областного конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» пройдет в правительстве региона 24 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В нем примут участие 6 участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам первого этапа. Они презентуют экспертам проектные работы по темам: «Я лучший государственный гражданский служащий» или «Моя работа важна».

Победителями конкурса будут признаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам двух этапов конкурса. Они будут награждены именными грамотами, памятными нагрудными знаками «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» и денежным вознаграждением.

Всего на конкурс было зарегистрировано 11 гражданских государственных служащих.

Проект направлен на повышение престижа государственной гражданской службы и выявление перспективных специалистов. Инициатором конкурса выступил губернатор Михаил Ведерников.

В прошлом году впервые в Псковской области был проведен конкурс на звание лучшего муниципального служащего региона. По его итогам одному из победителей глава региона предложил должность первого заместителя председателя областного комитета по строительству и ЖКХ.