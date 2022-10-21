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Учёные назвали 30 причин есть бананы

Мы знаем, что бананы полезны. А чем? Фото: DriveNews

Учёные назвали 30 причин есть бананы, пишет сайт «Город ЧЕ». Всем известно, что бананы доступные, недорогие и очень полезные. Но что мы о них совсем не знаем?

  • В бананах содержится триптофан, который может действовать как легкое снотворное.
  • Помогают при метеоризме и вздутии живота.
  • Помогают в борьбе с запорами.
  • Из-за высокого содержания витамина В с бананами проще бросать курить.
  • Повышают работоспособность.
  • Способствуют профилактике болезней сердца.
  • Восстанавливают кишечную флору кишечника, особенно после длительного курса антибиотиков.
  • Можно есть при язвенных заболеваниях желудка.
  • Профилактика болезней глаз.
  • В них содержится большое количество антиоксидантов.
  • Самый первый фрукт, который разрешен младенцам.
  • Помогают снизить температуру тела при болезни.
  • Устраняют изжогу.
  • Способствуют профилактике диабета.
  • Являются натуральным пребиотиком.
  • Укрепляют костную ткань.
  • Помогают при болезненных симптомах ПМС.
  • Облегчают судороги.
  • Стимулируют мозговую деятельность: улучшают память и рекомендуются для перекуса школьникам и студентам.
  • Являются одним из сильных антидепрессантов: в бананах большое количество серотонина – «гормона счастья».
  • Рекомендуется принимать при анемии.
  • Благодаря высокому содержанию калия, выводят избыточную жидкость из организма, помогая избавиться от отечности.
  • Профилактика атеросклероза.
  • Помогает регулировать давление.
  • Маски для лица из этих фруктов помогают избавиться от мимических морщин.
  • Спасительный фрукт для аллергиков.
  • Бананы способствуют скорейшему выводу из организма продуктов распада алкоголя, поэтому их рекомендуется употреблять во время застолья и после.
  • Важный продукт для мужчин: регулярное употребление бананов позволяет сделать эрекцию более продолжительной и стойкой.
  • Приглушает тошноту, особенно это актуально во время беременности.
  • Маска из бананов помогает излечить треснувшие пятки.

И хотя говорят, что бананы растут на пальме, это ошибка. Банан – это трава.

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