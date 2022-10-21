Учёные назвали 30 причин есть бананы
Учёные назвали 30 причин есть бананы, пишет сайт «Город ЧЕ». Всем известно, что бананы доступные, недорогие и очень полезные. Но что мы о них совсем не знаем?
- В бананах содержится триптофан, который может действовать как легкое снотворное.
- Помогают при метеоризме и вздутии живота.
- Помогают в борьбе с запорами.
- Из-за высокого содержания витамина В с бананами проще бросать курить.
- Повышают работоспособность.
- Способствуют профилактике болезней сердца.
- Восстанавливают кишечную флору кишечника, особенно после длительного курса антибиотиков.
- Можно есть при язвенных заболеваниях желудка.
- Профилактика болезней глаз.
- В них содержится большое количество антиоксидантов.
- Самый первый фрукт, который разрешен младенцам.
- Помогают снизить температуру тела при болезни.
- Устраняют изжогу.
- Способствуют профилактике диабета.
- Являются натуральным пребиотиком.
- Укрепляют костную ткань.
- Помогают при болезненных симптомах ПМС.
- Облегчают судороги.
- Стимулируют мозговую деятельность: улучшают память и рекомендуются для перекуса школьникам и студентам.
- Являются одним из сильных антидепрессантов: в бананах большое количество серотонина – «гормона счастья».
- Рекомендуется принимать при анемии.
- Благодаря высокому содержанию калия, выводят избыточную жидкость из организма, помогая избавиться от отечности.
- Профилактика атеросклероза.
- Помогает регулировать давление.
- Маски для лица из этих фруктов помогают избавиться от мимических морщин.
- Спасительный фрукт для аллергиков.
- Бананы способствуют скорейшему выводу из организма продуктов распада алкоголя, поэтому их рекомендуется употреблять во время застолья и после.
- Важный продукт для мужчин: регулярное употребление бананов позволяет сделать эрекцию более продолжительной и стойкой.
- Приглушает тошноту, особенно это актуально во время беременности.
- Маска из бананов помогает излечить треснувшие пятки.
И хотя говорят, что бананы растут на пальме, это ошибка. Банан – это трава.
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