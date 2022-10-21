Учёные назвали 30 причин есть бананы

00:34, 21 октября 2022, ПАИ

Учёные назвали 30 причин есть бананы, пишет сайт «Город ЧЕ». Всем известно, что бананы доступные, недорогие и очень полезные. Но что мы о них совсем не знаем?

В бананах содержится триптофан, который может действовать как легкое снотворное.

Помогают при метеоризме и вздутии живота.

Помогают в борьбе с запорами.

Из-за высокого содержания витамина В с бананами проще бросать курить.

Повышают работоспособность.

Способствуют профилактике болезней сердца.

Восстанавливают кишечную флору кишечника, особенно после длительного курса антибиотиков.

Можно есть при язвенных заболеваниях желудка.

Профилактика болезней глаз.

В них содержится большое количество антиоксидантов.

Самый первый фрукт, который разрешен младенцам.

Помогают снизить температуру тела при болезни.

Устраняют изжогу.

Способствуют профилактике диабета.

Являются натуральным пребиотиком.

Укрепляют костную ткань.

Помогают при болезненных симптомах ПМС.

Облегчают судороги.

Стимулируют мозговую деятельность: улучшают память и рекомендуются для перекуса школьникам и студентам.

Являются одним из сильных антидепрессантов: в бананах большое количество серотонина – «гормона счастья».

Рекомендуется принимать при анемии.

Благодаря высокому содержанию калия, выводят избыточную жидкость из организма, помогая избавиться от отечности.

Профилактика атеросклероза.

Помогает регулировать давление.

Маски для лица из этих фруктов помогают избавиться от мимических морщин.

Спасительный фрукт для аллергиков.

Бананы способствуют скорейшему выводу из организма продуктов распада алкоголя, поэтому их рекомендуется употреблять во время застолья и после.

Важный продукт для мужчин: регулярное употребление бананов позволяет сделать эрекцию более продолжительной и стойкой.

Приглушает тошноту, особенно это актуально во время беременности.

Маска из бананов помогает излечить треснувшие пятки.

И хотя говорят, что бананы растут на пальме, это ошибка. Банан – это трава.