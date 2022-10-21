До +10 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:20, 21 октября 2022, ПАИ

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 21 октября, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Температура воздуха днём составит от +5 до +10 градусов, ночью - от -2 до +3 градусов. В Пскове температура днём - от +8 до +10 градусов, ночью - от 0 до +2 градусов. В Великих Луках воздух днем прогреется до 7-9 градусов, а ночью прогнозируется от -1 до +1 градуса.

Будет дуть умеренный ветер западных направлений.