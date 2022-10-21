Очередной выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир сегодня

16:39, 21 октября 2022, ПАИ

85-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир сегодня, 21 октября.



Заявления генерала Суровикина, ведение военного положения в четырех регионах России, создание координационного совета, атака украинских нацистов по журналистам под Херсоном, эвакуация мирных жителей — стали главными темами, которые обсуждаются на этой неделе в Телеграме. При этом, как обычно, находятся те, кто находит возможным пошутить-поиронизировать «на крови». Об этом в сегодняшнем выпуске проекта «Сбережение людей».

Кроме того, в программе — о кадровых и структурных изменениях в федеральных и региональных органах власти, о подземных переходах и надземных скейтпарках, о рейтингах и когда о них можно говорить.



«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации. Выпуски выходит еженедельно, по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ и в официальной группе агентства в «ВКонтакте», а также в 18:30 в эфире телеканала «Первый Псковский».