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Общество

Очередной выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир сегодня

85-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир сегодня, 21 октября.

Заявления генерала Суровикина, ведение военного положения в четырех регионах России, создание координационного совета, атака украинских нацистов по журналистам под Херсоном, эвакуация мирных жителей — стали главными темами, которые обсуждаются на этой неделе в Телеграме. При этом, как обычно, находятся те, кто находит возможным пошутить-поиронизировать «на крови». Об этом в сегодняшнем выпуске проекта «Сбережение людей».

Кроме того, в программе — о кадровых и структурных изменениях в федеральных и региональных органах власти, о подземных переходах и надземных скейтпарках, о рейтингах и когда о них можно говорить.

«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации. Выпуски выходит еженедельно, по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ и в официальной группе агентства в «ВКонтакте», а также в 18:30 в эфире телеканала «Первый Псковский».

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