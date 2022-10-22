90 летальных исходов от COVID-19 зафиксировали в России за сутки

11:48, 22 октября 2022, ПАИ

9 348 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

22 октября в стране зафиксировано 90 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 15 035 человек.

Всего по состоянию на 22 октября в России выявлено 21 364 263 случая заболевания коронавирусом, 20 708 528 пациента выздоровело, 389 449 – умерло.