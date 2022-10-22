Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 60 псковичей выздоровели от COVID-19 за сутки

Ни один человек не скончался от коронавируса в Псковской области за сутки. За всё время учёта умер 1 931 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона. 

За весь период наблюдений зафиксировано 124 849 случаев заражения коронавирусом (за сутки — 39), выздоровело 122 395 человек (за сутки — 63).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков — 40 792 / 12,
Великие Луки — 18 173 / 3,
Бежаницкий район — 1 600 / 0,
Великолукский район — 2 843 / 0,
Гдовский район — 2 236 / 0,
Дедовичский район — 3 075 / 0,
Дновский район — 1 017 / 0,
Красногородский район — 1 125 / 1,
Куньинский район — 1 060 / 1,
Локнянский район — 1 205 / 3,
Невельский район — 5 620 / 3,
Новоржевский район — 1 341 / 0,
Новосокольнический район — 3 297 / 0,
Опочецкий район — 3 825 / 3,
Островский район — 6 081 / 0,
Палкинский район — 1 261 / 1,
Печорский район — 2 952 / 2,
Плюсский район — 1 962 / 0,
Порховский район — 4 536 / 4,
Псковский район — 9 685 / 0,
Пустошкинский район — 1 574 / 4,
Пушкиногорский район — 1 784 / 1,
Пыталовский район — 1 921 / 0,
Себежский район — 2 985 / 0,
Струго-Красненский район — 2 108 / 1,
Усвятский район — 745 / 0.
Иногородние (с 30.12.2020) — 46.

Версия для печати

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 октября 2022

Елена Цунаева стала гостем радио «7 НЕБО»

22 октября 2022

Свыше 11 миллиардов частных инвестиций привлекла управляющая компания «Моглино»
22 октября 2022

«Тема недели»: своих не бросаем
22 октября 2022

Музей оккупации открыли сегодня в Пскове
22 октября 2022

ОЭЗ «Моглино» улучшает инфраструктуру Псковской области
22 октября 2022

Жителей сожжённых деревень вспоминают сегодня в Псковской области
22 октября 2022

До +10 градусов тепла без осадков прогнозируют завтра в Псковской области
22 октября 2022

ОЭЗ «Моглино» планирует привлечь новых резидентов в Псковскую область

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...