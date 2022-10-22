Более 60 псковичей выздоровели от COVID-19 за сутки

12:57, 22 октября 2022, ПАИ

Ни один человек не скончался от коронавируса в Псковской области за сутки. За всё время учёта умер 1 931 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период наблюдений зафиксировано 124 849 случаев заражения коронавирусом (за сутки — 39), выздоровело 122 395 человек (за сутки — 63).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков — 40 792 / 12,

Великие Луки — 18 173 / 3,

Бежаницкий район — 1 600 / 0,

Великолукский район — 2 843 / 0,

Гдовский район — 2 236 / 0,

Дедовичский район — 3 075 / 0,

Дновский район — 1 017 / 0,

Красногородский район — 1 125 / 1,

Куньинский район — 1 060 / 1,

Локнянский район — 1 205 / 3,

Невельский район — 5 620 / 3,

Новоржевский район — 1 341 / 0,

Новосокольнический район — 3 297 / 0,

Опочецкий район — 3 825 / 3,

Островский район — 6 081 / 0,

Палкинский район — 1 261 / 1,

Печорский район — 2 952 / 2,

Плюсский район — 1 962 / 0,

Порховский район — 4 536 / 4,

Псковский район — 9 685 / 0,

Пустошкинский район — 1 574 / 4,

Пушкиногорский район — 1 784 / 1,

Пыталовский район — 1 921 / 0,

Себежский район — 2 985 / 0,

Струго-Красненский район — 2 108 / 1,

Усвятский район — 745 / 0.

Иногородние (с 30.12.2020) — 46.