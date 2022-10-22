В Великих Луках почтили память павших от рук фашистов жителей деревень

17:24, 22 октября 2022, ПАИ

Сегодня, 22 октября, в Псковской области по указу губернатора Михаила Ведерникова отмечается региональная памятная дата — День памяти жителей сожжённых деревень, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Сегодня представители городской власти, общественники и учащиеся школ собрались в музее, чтобы почтить всех тех, кто пал от рук фашистов. Участники встречи возложили цветы и венки к памятным местам, вспомнили трагические страницы истории на уроке мужества.

«Память об этом должна передаваться из поколения в поколение!» — уверены сотрудники краеведческого музея.

Это день увековечения памяти безвинно убитых, зверски замученных, заживо сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями в годы Великой Отечественной войны жителей деревень Псковского края.

За годы оккупации на территории региона было убито более 70 тыс. жителей, уничтожено 5 082 деревни.