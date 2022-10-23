Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Менее девяти тысяч человек заразилось COVID-19 в России за сутки

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 8 672, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

23 октября в стране зафиксировано 88 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России после коронавируса выздоровело 10 578 человек.

Всего по состоянию на 23 октября в России выявлено 21 372 935 случаев заболевания коронавирусом, 20 719 106 пациентов выздоровело, 389 537 — умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 октября 2022

Менее девяти тысяч человек заразилось COVID-19 в России за сутки
23 октября 2022

Облачная погода без осадков ожидается сегодня в Псковской области
23 октября 2022

Полярное сияние снял астроном-любитель под Псковом
23 октября 2022

Пëтр Крупеня: Почти в каждом муниципалитете есть своя Хатынь
23 октября 2022

День работников рекламы отмечают сегодня в России
23 октября 2022

Невролог объяснил, что делать при боли в шее
22 октября 2022

Жители собрали несколько вёдер грибов в Гдовском районе
22 октября 2022

В деревне Ершово идёт строительство спортплощадки


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...