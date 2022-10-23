Менее девяти тысяч человек заразилось COVID-19 в России за сутки

12:28, 23 октября 2022, ПАИ

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 8 672, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

23 октября в стране зафиксировано 88 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России после коронавируса выздоровело 10 578 человек.

Всего по состоянию на 23 октября в России выявлено 21 372 935 случаев заболевания коронавирусом, 20 719 106 пациентов выздоровело, 389 537 — умерло.