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Псковичи вносили правки в репертуар на концерте Евгения Дятлова

Концерт музыкант и актер Евгения Дятлова закончил по просьбе псковичей (ему передали записки. — Ред.) песней, написанной в 1943 году, «Прощайте скалистые горы» и романсом «Белой акации гроздья душистые», которые вызвали у зрителей слезы. Об этом рассказал корреспондент Псковского агентства информации.

Концерт Евгения Дятлова, продолжавшийся 2,5 часа с огромным успехом прошел 22 октября в БКЗ филармонии.

«Сегодняшний вечер давайте воспринимать как душевную радость, как психотерапию, именно глядя глаза в глаза отогревать души», - приветствовал зрителей Евгений Дятлов.

Актер читал рассказы, вспоминал о съемках в телевизионных программах «Две звезды», «Два аккорда», в кинофильме «Тобол». В последнем ему пришлось изрядно понервничать, когда согласно сценарию, ему на шею закидывали петлю.

Весь вечер он шутил, рассказывая, как за кадром исполнял песню «Молитва» в кинофильме «Мусорщик». Он танцевал танго, пел песни Высоцкого, Утесова, Ива Монтана, и, конечно, романсы.

«А сейчас я исправлю ошибку Алексея Учителя, которую он допустил в кинофильме «Космос как предчувствие», выбрав на роль не меня, а другого, импозантного актера, который под вожделенные взгляды женщин на маленькой эстраде поет моим голосом. И эта несправедливость всегда исправляется, как только я оказываюсь на сцене, возвращаю лицо голосу, а голос лицу», - так певец анонсировал исполнение хита 50-х годов «Необыкновенные глаза».

Напомним, Евгений Дятлов с предыдущим концертом выступал в Пскове полгода назад и был гостем пресс-центра ПАИ.

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