Школьница из Порхова заняла первое место на фестивале бардовской песни
Стефания Максимова, учащаяся 11-го класса школы № 1 города Порхова, заняла первое место в финале XII Псковского областного фестиваля бардовской песни «В кругу друзей». Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Порховский вестник».
Фестиваль проводился среди учащейся молодёжи, студентов и педагогических работников в Псковском областном центре детского и юношеского туризма. Стефания выступала в номинации «Исполнитель» среди подростков 14-18 лет. Ей удалось покорить жюри прекрасным исполнением песни «Шёпот ветра».
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