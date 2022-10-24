В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 70 человек, один пациент умер
Ещё 35 жителей Псковской области заразилось коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии подтвержден 124 921 случай заражения COVID-19, выздоровело 122 565 человек. За минувшие сутки вылечилось от коронавируса 70 человек.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончался ещё один человек. Всего в Псковской области с начала пандемии умерли 1 933 человека.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
Псков – 40837/24
Великие Луки – 18177/4
Бежаницкий район – 1600/0
Великолукский район – 2843/0
Гдовский район – 2236/0
Дедовичский район – 3076/0
Дновский район – 1017/0
Красногородский район – 1125/0
Куньинский район – 1060/0
Локнянский район – 1206/1
Невельский район – 5622/0
Новоржевский район – 1343/0
Новосокольнический район – 3299/0
Опочецкий район – 3825/0
Островский район – 6081/0
Палкинский район – 1261/0
Печорский район – 2954/1
Плюсский район – 1963/1
Порховский район – 4540/1
Псковский район – 9689/1
Пустошкинский район – 1574/0
Пушкиногорский район – 1787/2
Пыталовский район – 1921/0
Себежский район – 2985/0
Струго-Красненский район – 2109/0
Усвятский район – 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.