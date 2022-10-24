В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 70 человек, один пациент умер

12:22, 24 октября 2022, ПАИ

Ещё 35 жителей Псковской области заразилось коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии подтвержден 124 921 случай заражения COVID-19, выздоровело 122 565 человек. За минувшие сутки вылечилось от коронавируса 70 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончался ещё один человек. Всего в Псковской области с начала пандемии умерли 1 933 человека.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40837/24

Великие Луки – 18177/4

Бежаницкий район – 1600/0

Великолукский район – 2843/0

Гдовский район – 2236/0

Дедовичский район – 3076/0

Дновский район – 1017/0

Красногородский район – 1125/0

Куньинский район – 1060/0

Локнянский район – 1206/1

Невельский район – 5622/0

Новоржевский район – 1343/0

Новосокольнический район – 3299/0

Опочецкий район – 3825/0

Островский район – 6081/0

Палкинский район – 1261/0

Печорский район – 2954/1

Плюсский район – 1963/1

Порховский район – 4540/1

Псковский район – 9689/1

Пустошкинский район – 1574/0

Пушкиногорский район – 1787/2

Пыталовский район – 1921/0

Себежский район – 2985/0

Струго-Красненский район – 2109/0

Усвятский район – 745/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.