Пенсионеры и военные могут получить льготные автокредиты

13:14, 24 октября 2022, ПАИ

Расширить программу льготного автокредитования уже в этом году, добавив в нее пенсионеров и военнослужащих, планирует Минпромторг. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены», — рассказал он.

Министр добавил, что формат поддержки автопрома постоянно совершенствуется. Он подчеркнул, что сейчас готовятся окончательные предложения в рамках текущего бюджета.

Условия программы льготного автокредитования в этом году претерпели изменения — скидка выросла с 10 до 20 процентов (для ДФО сохранилась на уровне 25 процентов), а стоимость автомобиля, который попадает под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона рублей до двух, пишет РИА Новости.

Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин, при условии, что владели им не менее года.