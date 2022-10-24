Житель Острова обвиняется в убийстве знакомого на новоселье

14:16, 24 октября 2022, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Острова. Он обвиняется в совершении убийства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 19 апреля ранее судимый мужчина по случаю новоселья употреблял спиртное в гостях у знакомых. Поссорившись с одним из гостей, он избил его, затем выволок на улицу и несколько раз ударил ножом. Потерпевший скончался. Затем злоумышленник, чтобы уклониться от ответственности за совершенное преступление, собрал личные вещи и скрылся.

В течение суток следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска установили местонахождение преступника, найти его удалось в одном из районов области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.