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Общество

Память героев почтили накануне дня освобождения Усвятского района

Цветы на могилу младшего лейтенанта Владимира Цветкова возложил глава Усвятского района Дмитрий Петров. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».

В преддверии дня освобождения Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков воинское захоронение, находящееся в деревне Пруд на берегу реки Ловать, было отремонтировано. Это удалось сделать благодаря финансовым средствам областного бюджета и бюджета сельского поселения «Усвятская волость».

В этой же деревне расположено захоронение восемнадцати солдат Великой Отечественной войны. «Ходили по полям и собирали останки этих воинов. Долго искали место и решили, что это - самое подходящее, потому что тут горочка, а рядом река. Выкопали траншею и захоронили», — рассказала заместитель директора районного Центра культуры Раиса Старовойтова.

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