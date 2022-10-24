Память героев почтили накануне дня освобождения Усвятского района

16:50, 24 октября 2022, ПАИ

Цветы на могилу младшего лейтенанта Владимира Цветкова возложил глава Усвятского района Дмитрий Петров. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».

В преддверии дня освобождения Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков воинское захоронение, находящееся в деревне Пруд на берегу реки Ловать, было отремонтировано. Это удалось сделать благодаря финансовым средствам областного бюджета и бюджета сельского поселения «Усвятская волость».

В этой же деревне расположено захоронение восемнадцати солдат Великой Отечественной войны. «Ходили по полям и собирали останки этих воинов. Долго искали место и решили, что это - самое подходящее, потому что тут горочка, а рядом река. Выкопали траншею и захоронили», — рассказала заместитель директора районного Центра культуры Раиса Старовойтова.