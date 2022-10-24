Допотбор получателей грантов в сфере туризма объявили в Псковской области

15:03, 24 октября 2022, ПАИ

О проведении дополнительного конкурсного отбора для предоставления грантов на реализацию общественных инициатив по развитию инфраструктуры туризма объявляет комитет по туризму Псковской области. В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.



Общая сумма грантовых средств составляет 2 490 600 рублей. Срок приёма заявок - с 24 октября по 2 ноября. Отправить из можно:

- на электронную почту комитета по туризму Псковской области info@gkt.pskov.ru до 23:59,

- на бумажных носителях непосредственно в комитете по туризму Псковской области до 18:00.



Срок проведения первого этапа отбора - с 3 по 7 ноября. Предварительный срок проведения второго этапа отбора - с 8 по 17 ноября.

Отмечается, что все проекты должны быть реализованы до 31 декабря этого года.

Подробная информация размещена на сайте комитета по туризму Псковской области в разделе «Дополнительный конкурсный отбор» по ссылке.