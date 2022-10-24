Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

В Псковской области Россельхознадзор запретил ввоз крупной партии кормов для кошек и собак

 

18,5 тонны кормов для собак и кошек запретили ко ввозу в Псковской области. Фото пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-эстонской границе в МАПП «Шумилкино» в Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при осуществлении ветеринарного контроля запретили ввоз 18,5 тонны готовых кормов для кошек и собак, которые перевозились в автотранспортном средстве из Нидерландов в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия государственным инспектором ведомства было установлено, что сведения о наименовании товара и маркировке продукции, заявленные в ветеринарном сертификате страны-экспортёра, не соответствуют данным, установленным при проведении ветеринарно-санитарного досмотра.

Ввоз 18,5 тонны кормов для кошек и собак на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлена декларация о возврате груза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

24 октября 2022

В Псковской области Россельхознадзор запретил ввоз крупной партии кормов для кошек и собак
24 октября 2022

Мишустин обозначил приоритетные задачи для регионов
23 октября 2022

Благотворительный концерт в поддержку СВО прошёл в Красногородске

23 октября 2022

В Дновском районе проходят съёмки документального фильма
23 октября 2022

Калининградский янтарный самородок весом 1,2 кг назвали «Покровским»
23 октября 2022

Военкор Семён Пегов ранен и госпитализирован в Донецке
23 октября 2022

Российская оперная певица Галина Писаренко умерла на 89-м году жизни
22 октября 2022

ФОТО Северное сияние запечатлели над Псковом

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...