В Псковской области Россельхознадзор запретил ввоз крупной партии кормов для кошек и собак

18:14, 24 октября 2022, ПАИ

На российско-эстонской границе в МАПП «Шумилкино» в Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при осуществлении ветеринарного контроля запретили ввоз 18,5 тонны готовых кормов для кошек и собак, которые перевозились в автотранспортном средстве из Нидерландов в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия государственным инспектором ведомства было установлено, что сведения о наименовании товара и маркировке продукции, заявленные в ветеринарном сертификате страны-экспортёра, не соответствуют данным, установленным при проведении ветеринарно-санитарного досмотра.

Ввоз 18,5 тонны кормов для кошек и собак на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлена декларация о возврате груза.