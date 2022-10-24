Международный опыт ПсковГУ представили в МГИМО

20:23, 24 октября 2022, ПАИ

Международный опыт ПсковГУ представили на форуме Priority Fest, главной целью которого стала презентация стратегических и институциональных проектов вузов-участников государственной программы поддержки «Приоритет-2030» по обмену лучшими практиками и тиражированию знаний в российских вузах. Форум состоялся в рамках XIV Конвента Российской ассоциации международных исследований, который прошел в МГИМО.

Начальник управления международной деятельности, доцент кафедры иностранных языков для нелингвистических направлений Елена Трифонова презентовала опыт вуза в треке «Экспорт российского образования в новых условиях» в дискуссии «Новые международные рынки продвижения образовательных программ: разворот в Азию».

«Экспорт образования» — один из приоритетных проектов правительства Российской Федерации, задачей которого является повышение привлекательности страны с точки зрения предоставляемых образовательных услуг. Увеличение доли иностранных студентов - один из ключевых показателей эффективности программы «Приоритет2030» Министерства науки и высшего образования РФ.

В условиях текущей международно-политической обстановки на фестивале лучших практик вузов-участников государственной программы поддержки «Приоритет 2030» осмыслялись пути преодоления новых барьеров, возникших для притока иностранных студентов, конкурентные преимущества российского высшего образования в регионах, способы решения проблемы платежеспособности иностранных студентов в нынешних условиях.

Елена Трифонова также стала участницей круглого стола «Кризис системы международных отношений: политические и экономические аспекты». Преподаватель ПсковГУ включилась в дискуссию, касающуюся изменения глобальной роли регионов и их возможности для встраивания в современную систему международных отношений.

Добавим, что по итогам посещения конвента, форума лучших практик вузов-участников государственной программы поддержки «Приоритет 2030» и выступлений на конференции «Инновационный потенциал высшего образования в меняющемся мире» начальнику управления международной деятельности Елене Трифоновой выданы сертификат и документ установленного образца о повышении квалификации МГИМО.