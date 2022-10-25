Вакцинацию детей от гриппа и ковида обсуждают в медиацентре ПАИ

15:05, 25 октября 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвященная вакцинации детей от гриппа и ковида.

Какие штаммы гриппа придут этой зимой, какие мифы о прививках транслируют родители и почему это мифы? Как организована вакцинация детей в Псковской области, где и как ее можно пройти?

На эти и другие вопросы ответят главный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко, главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех и заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев.