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Общество

Вакцинацию детей от гриппа и ковида обсуждают в медиацентре ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвященная вакцинации детей от гриппа и ковида. 

Какие штаммы гриппа придут этой зимой, какие мифы о прививках транслируют родители и почему это мифы? Как организована вакцинация детей в Псковской области, где и как ее можно пройти?

На эти и другие вопросы ответят главный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко, главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех и заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев.

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