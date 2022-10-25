В Псковской области мать-алиментщица лишена свободы на 5 месяцев

13:10, 25 октября 2022, ПАИ

В Псковской области мать-алиментщица лишена свободы на 5 месяцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления ФССП.

Жительница Локнянского района задолжала двоим несовершеннолетним детям более миллиона рублей. Кроме того, мать не принимает участия в воспитании детей и ведёт асоциальный образ жизни. Устроить женщину на работу не удалось даже приставам. Неоднократно должница привлекалась к административной и уголовной ответственности.

Суд признал гражданку виновной и на этот раз назначил в виде наказания не исправительные работы, а реальный срок лишения свободы на 5 месяцев.