Российские вузы могут освободить от обязательной эвакуации при угрозе теракта

21:59, 25 октября 2022, ПАИ

Минобрнауки хочет освободить вузы от обязательной эвакуации при угрозе теракта. Проект разработали по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сообщает ТАСС.

Предлагается скорректировать требования к антитеррористической защищённости подведомственных вузов и научных организаций, обязав администрации учреждений при угрозе теракта или его совершении исходить из ситуации и руководствоваться алгоритмами.

Как сказано в пояснительной записке, сейчас единственная определённая в требованиях форма реагирования администрации на любой вид угрозы, в том числе и анонимной, — эвакуация с объекта сразу после получения этой угрозы.