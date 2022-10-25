Российские вузы могут освободить от обязательной эвакуации при угрозе теракта
Минобрнауки хочет освободить вузы от обязательной эвакуации при угрозе теракта. Проект разработали по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сообщает ТАСС.
Предлагается скорректировать требования к антитеррористической защищённости подведомственных вузов и научных организаций, обязав администрации учреждений при угрозе теракта или его совершении исходить из ситуации и руководствоваться алгоритмами.
Как сказано в пояснительной записке, сейчас единственная определённая в требованиях форма реагирования администрации на любой вид угрозы, в том числе и анонимной, — эвакуация с объекта сразу после получения этой угрозы.
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