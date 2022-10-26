Исполнение мероприятий по догазификации обсудили на штабе в Псковской области

11:03, 26 октября 2022, ПАИ

25 октября в рамках регионального штаба по газификации под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков», АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников рассказал о ходе исполнения догазификации.

По состоянию на 24.10.2022 в регионе принято 14 535 заявок на подключение, 90% из них переведено в договоры - заключено 13 126 договора. Исполнено 6 702 договора - газопроводы построены до границ земельных участков.

Для выполнения задач по догазификации сформировано 13 бригад из сотрудников «Газпром газораспределение Псков», а также привлечены 42 строительно-монтажные бригады подрядных организаций – всего на этапах строительства задействовано около 200 человек.

«У нас выстроено взаимодействие с руководством региона и районными властями для ускорения реализации мероприятий по догазификации. Строительно-монтажные работы ведутся практически во всех муниципальных образованиях», - отметил Олег Басников.