Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Исполнение мероприятий по догазификации обсудили на штабе в Псковской области

25 октября в рамках регионального штаба по газификации под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков», АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников рассказал о ходе исполнения догазификации.

По состоянию на 24.10.2022 в регионе принято 14 535 заявок на подключение, 90% из них переведено в договоры - заключено 13 126 договора. Исполнено 6 702 договора - газопроводы построены до границ земельных участков.

Для выполнения задач по догазификации сформировано 13 бригад из сотрудников «Газпром газораспределение Псков», а также привлечены 42 строительно-монтажные бригады подрядных организаций – всего на этапах строительства задействовано около 200 человек.

«У нас выстроено взаимодействие с руководством региона и районными властями для ускорения реализации мероприятий по догазификации. Строительно-монтажные работы ведутся практически во всех муниципальных образованиях», - отметил Олег Басников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 октября 2022

Дождь и западный ветер прогнозируют псковские синоптики 27 октября
26 октября 2022

Александр Бушуев озвучил мультфильм о Николае Рерихе
26 октября 2022

Дожди прогнозируются сегодня в Пскове и Великих Луках
26 октября 2022

Большую космическую медузу снял пскович в небе над Алтайским краем
26 октября 2022

Фильм о гдовском «Доме белого аиста» покажут на кинофестивале в Самаре
26 октября 2022

Около 18 тысяч тюльпанов украсят Псков весной
26 октября 2022

В России хотят сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных
26 октября 2022

Турчак предложил пересмотреть условия оплаты услуг ЖКХ мобилизованными

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...