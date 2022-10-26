В Печорах завершил работу антинаркотический форум

21:56, 26 октября 2022, ПАИ

26 октября в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря было значительное число молодых лиц — свою работу завершал молодёжный антинаркотический форум «Доброволье.60». Об этом сообщил корреспондент районной газеты «Печорская правда».

На церемонии закрытия выступили руководители Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Но гвоздём программы форума стал флешмоб, участниками которого стали волонтёры из четырнадцати муниципалитетов нашего региона. Акция была направлена на пропаганду здорового образа жизни.

Также форумчане показали видеоролик, ставший плодом совместной работы всех причастных к организации восьмого форум «Доброволье.60». Но главным результатом встречи стали идеи антинаркотической направленности, которые были разработаны каждой командой.

Три дня работы форума «Доброволье.60» пролетели быстро. Расставались молодые волонтёры с чувством лёгкой грусти, но полные сил и идей.