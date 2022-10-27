Две трети россиян считают нужным национализировать имущество уехавших из страны звёзд

00:03, 27 октября 2022, ПАИ

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«Комсомольская правда» пыталась выяснить, что делать с имуществом уехавших за рубеж звёзд. Этот вопрос издание адресовало своим читателям. Результаты опроса оказались интересными.

За национализацию недвижимости уехавших из России артистов и культурных деятелей выступают 66 % опрошенных. Однако в отношении того, как дальше поступить с этим имуществом, взгляды россиян расходятся. Так, 38 % респондентов считают, что в особняках можно открыть соцучреждения. Ещё 18 % опрошенных предлагают распродать дома и квартиры звёзд, а вырученные деньги направить на нужды Донбасса. 10 % россиян считают, что после вырученные деньги нужно направить на прибавку к пенсиям или хотя бы на единоразовые выплаты населению.

Однако оставшиеся 34 % опрошенных выступили категорически против национализации имущества звёзд и заявили, что недвижимость была куплена на честно заработанные деньги.