Волонтеры провели субботник в филиалах псковского музея
Субботник при участии сотрудников и гостей музея прошел на этой неделе в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской и музее-усадьбе М. П. Мусоргского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
В мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской побывали ребята из детского объединения «Юный турист». Помимо уборки, они прослушали экскурсию по временной экспозиции флигеля и главному дому усадьбы, а также прошли квест от сотрудников музея.
В благодарность за мероприятия юные туристы вместе со своими родителями изъявили желание в качестве волонтеров помочь музейщикам в сборе опавшей листвы и подготовке приусадебной территории к зимнему периоду.
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