Волонтеры провели субботник в филиалах псковского музея

10:34, 27 октября 2022, ПАИ

Субботник при участии сотрудников и гостей музея прошел на этой неделе в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской и музее-усадьбе М. П. Мусоргского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской побывали ребята из детского объединения «Юный турист». Помимо уборки, они прослушали экскурсию по временной экспозиции флигеля и главному дому усадьбы, а также прошли квест от сотрудников музея.

В благодарность за мероприятия юные туристы вместе со своими родителями изъявили желание в качестве волонтеров помочь музейщикам в сборе опавшей листвы и подготовке приусадебной территории к зимнему периоду.