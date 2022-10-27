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Общество

В России за сутки госпитализировали 1000 заболевших COVID-19

Более 7,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 82 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба, за сутки в стране госпитализированы 1316 человек, на 9,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 33 субъектах, снижение - в 46, ситуация не изменилась в шести субъектах.

«Выздоровело за сутки 12 040 человек, или на 4,5% больше в сравнении с 26 октября 2022 года. Выявлено 7849 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 82 человека», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

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