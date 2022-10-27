Бронеавтомобили «Тигр» отправят псковским военнослужащим
Два бронеавтомобиля «Тигр» отправят военнослужащим. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в ТАСС.
«Мы два «Тигра» на популярном интернет-сервисе нашли, отправим их ребятам», — сказал губернатор.
«Тигр» — российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник.
Ранее губернатор сообщил, что частичная мобилизация в Псковской области закончится через несколько дней.
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