Киев переименовал улицы, чьи названия связаны с Россией

23:39, 27 октября 2022, ПАИ

Городской совет Киева в четверг переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, чьи названия были связаны с Россией и с советским прошлым, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти».

Улица Карла Маркса переименована в честь немецкого писателя и философа Иоганна Вольфганга Гёте. Переулок, названный в память о декабристе Александре Бестужеве, получил имя украинского музыканта Кузьмы Скрябина. Улица Александра Матросова, который в 1943 году бросился грудью на вражескую амбразуру, будет носить имя генерала Национальной гвардии Украины Сергея Кульчицкого, погибшего под Славянском в Донбассе в мае 2014 года. Площадь Героев Бреста, чьё название отсылает к истории Великой Отечественной войны, теперь будет Чернобаевской — по названию херсонского посёлка с аэродромом, где украинские войска вели бои против Российских вооружённых сил. Улица Маршала Тимошенко, который в 1941 году оборонял Киев от наступавших гитлеровских войск, переименована в честь советского диссидента националистического толка Левко Лукьяненко.