На новой главе часовни Четырёх Святителей установили крест

23:59, 27 октября 2022, ПАИ

На новой главе часовни Четырёх Святителей установлен крест, воссозданный по архивным материалам. Об этом сообщили в АНО «Возрождение».

Часовня XVIII века входит в архитектурный ансамбль Снетогорского монастыря, который находится в списке ЮНЕСКО.

Памятник истории и культуры, часовня Четырёх Святителей реставрируется по проекту АНО «Возрождение». Её комплексная реставрация завершится созданием архитектурной подсветки.