На новой главе часовни Четырёх Святителей установили крест
На новой главе часовни Четырёх Святителей установлен крест, воссозданный по архивным материалам. Об этом сообщили в АНО «Возрождение».
Часовня XVIII века входит в архитектурный ансамбль Снетогорского монастыря, который находится в списке ЮНЕСКО.
Памятник истории и культуры, часовня Четырёх Святителей реставрируется по проекту АНО «Возрождение». Её комплексная реставрация завершится созданием архитектурной подсветки.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
27 октября 2022
Выставку «Владимир Алексеев. Графика» из фондов «Михайловского» откроют в Московской области