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Профсоюзная молодёжь провела субботники в Великолукском районе

Осенние субботники на братских захоронениях прошли в Великолукском районе. Фото: Псковский облсовпроф

Активисты молодёжного профсоюзного объединения города Великие Луки и Великолукского района совместно со студентами-волонтёрами Великолукской государственной сельскохозяйственной академии провели осенние субботники на братских захоронениях в деревнях Золотково Переслегинской волости и Борки Пореченской волости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

Участники субботника убрали мусор на прилегающей к памятникам территории, сухую траву и опавшие листья, привели в порядок клумбы, очистили плитку.

«Благоустройство памятников — это дань памяти поколению героев, прошедших войну. Следить за чистотой и порядком на братских воинских захоронениях — обязанность молодёжи», — отметили в пресс-службе регионального профобъединения.

Волонтёры выразили благодарность за организацию субботников специалисту по библиотечно-досуговой деятельности Борковского клуба-библиотеки Айне Лутус, водителю информационно-культурного центра Великолукского района Ивану Шилову и куратору студентов-волонтёров Елене Тарасовой.

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