Юрист рассказал, как дважды получить налоговый вычет за жильё

08:16, 28 октября 2022, ПАИ

Многие уверены, что налоговый вычет на покупку жилья можно получить только один раз. Но это не так: те россияне, кто купил жильё дешевле двух миллионов рублей, могут рассчитывать на то, что при покупке еще одной квартиры они могут дополучить и сумму налогового вычета. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов.

Он напомнил, что, согласно Налоговому кодексу, гражданин России может рассчитывать на получение имущественного налогового вычета при новом строительстве либо приобретении на территории страны жилых домов, квартир, комнат, земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Алексей Тарасов объяснил, что имущественный вычет при покупке второй квартиры может быть использован в том случае, если первая квартира, к которой был применен вычет, была приобретена после 2014 года и, как было указано выше, стоила до двух миллионов рублей, сообщает агентство «Прайм».

Юрист также подчеркнул, что если первая квартира стоила полтора миллиона и приобретена в собственность после 1 января 2014 года, то со второй квартиры можно заявить вычет не более чем с 500 тысяч рублей, без учёта расходов на погашение ипотечных процентов. В противном же случае в вычете откажут, подчеркнул эксперт.