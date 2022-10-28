Орден Мужества вручили семье погибшего в ходе СВО жителя Пыталово

11:21, 28 октября 2022, ПАИ

Семье погибшего во время выполнения задач специальной военной операции жителя Пыталово передали орден Мужества. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».

Орден Мужества семье погибшего вручила глава Пыталовского района Вера Кондратьева вместе с военным комиссаром по городу Острову, Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам Алексеем Долженко. Приказ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

На вручение пришли мать погибшего, Надежда Николаевна, и его сестры Татьяна и Людмила.

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Андрей Михайлов был любящим сыном, надежным братом и защитником своих сестер, отзываются о погибшем местные жители.

«Он погиб в ходе специальной военной операции, сражаясь за безопасность нашей страны. Андрей с честью выполнил свой воинский долг, мы должны и будем помнить это всегда! Администрация Пыталовского района всегда будет готова оказать поддержку Надежде Николаевне», — подчеркнула глава района Вера Кондратьева.