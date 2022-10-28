Конкурс на замещение должности главы Пскова состоится сегодня

11:38, 28 октября 2022, ПАИ

Конкурс на замещение должности главы Пскова состоится сегодня, 28 октября. Об этом со ссылкой на пресс-службу Псковской городской Думы пишет «АиФ-Псков».

В конкурсе принимают участие глава администрации города Борис Елкин и первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко.

Конкурсные процедуры начнутся в 12:00. На первом этапе комиссия оценит документы претендентов. Во внимание примут полноту представленного комплекта документов и сроки их подачи.

В 15:00 с кандидатами проведут собеседование. Кандидатов (кандидата), которые по итогам испытаний наберут 21 балл и более, представят на сессии городской Думы. Здесь тайным голосованием определят победителя конкурса на замещение должности главы Пскова. Ожидается, что сессия состоится в начале ноября.