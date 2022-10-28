Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Конкурс на замещение должности главы Пскова состоится сегодня

Конкурс на замещение должности главы Пскова состоится сегодня, 28 октября. Об этом со ссылкой на пресс-службу Псковской городской Думы пишет «АиФ-Псков».

В конкурсе принимают участие глава администрации города Борис Елкин и первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко.

Конкурсные процедуры начнутся в 12:00. На первом этапе комиссия оценит документы претендентов. Во внимание примут полноту представленного комплекта документов и сроки их подачи.

В 15:00 с кандидатами проведут собеседование. Кандидатов (кандидата), которые по итогам испытаний наберут 21 балл и более, представят на сессии городской Думы. Здесь тайным голосованием определят победителя конкурса на замещение должности главы Пскова. Ожидается, что сессия состоится в начале ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 октября 2022

Конкурс на замещение должности главы Пскова состоится сегодня
28 октября 2022

Главное из выступления Путина на «Валдае»
27 октября 2022

Дмитрий Волконский представил документы для выборов на должность главы Пушкиногорского района
27 октября 2022

«Единая Россия» собрала более 1 млрд рублей за месяц для помощи участникам СВО
27 октября 2022

Владимир Путин заявил, что история всё расставит на свои места
26 октября 2022

Конкурс «Лидер года» важен для пополнения кадрового резерва - Антон Сергеев
23 октября 2022

Благотворительный концерт в поддержку СВО прошёл в Красногородске

23 октября 2022

Контроль цен на военную одежду и снаряжение провели в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...