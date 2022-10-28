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Общество

Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, всего скончались 1934 пациента. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона. 

За весь период пандемии в области было подтверждено 125 054 случая заражения коронавирусом, за сутки COVID-19 заболели 29 человек. Выздоровело с начала распространения инфекции – 122 777 пациентов, из них 27 за минувшие сутки.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

  • Псков – 40891/12
  • Великие Луки – 18184/2
  • Бежаницкий район – 1605/3
  • Невельский район – 5627/1
  • Новоржевский район – 1344/1
  • Опочецкий район – 3833/4
  • Островский район – 6085/2
  • Порховский район – 4546/1
  • Пустошкинский район – 1576/2
  • Струго-Красненский район – 2114/1.
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