Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области

11:50, 28 октября 2022, ПАИ

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, всего скончались 1934 пациента. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За весь период пандемии в области было подтверждено 125 054 случая заражения коронавирусом, за сутки COVID-19 заболели 29 человек. Выздоровело с начала распространения инфекции – 122 777 пациентов, из них 27 за минувшие сутки.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: