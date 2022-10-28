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Общество

«Тля» и «клоп сосновый»: заменить мат на названия вредителей предложили в России

Комитет лесного хозяйства Подмосковья предложил заменять нецензурную брань не иностранными аналогами, а названиями лесных вредителей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мособл Комлес». 

«Если вы хотите отправить человека за Можай, не ленитесь, не переходите на слэнг или мат, не сокращайте до «эй ты», а используйте красивые обращения», - подчеркивает комитет.  

Там добавили, что в лесу есть множество вредителей, названия которых, сказанные с правильной интонацией, могут обескуражить противника. Комитет привёл в пример следующие фразы: ах ты, короед настырный; что же с тобой делать, клоп сосновый; взгляни на меня, амбарный долгоносик; кто же ты, блошка капустная и другие. 

Какими ещё способами можно заменить обсценную лексику, рассказал корреспонденту Псковского агентства информации заместитель председателя комитета [в сфере охраны и использования объектов животного мира. -  ПАИ] по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов. 

«Короед-типограф, тля [созвучное матерному слову. - ПАИ]», - пополнил список Андрей Горкунов. При этом он отметил, что не видит острой необходимости в замене обсценной лексики на названия вредителей и в целом не задумывался об альтернативе. По его мнению, мат иногда вполне удачно можно использовать в речи.

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