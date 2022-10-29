Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всероссийский день гимнастики отмечают в России сегодня

В последнюю субботу октября российские спортсмены отмечают День гимнастики, учреждённый в 1999 году. С инициативой ввести в календарь эту дату выступила Федерация спортивной и художественной гимнастики России, сообщает сайт calend.ru.

Гимнастика — это не только один из наиболее популярных видов физической культуры и спорта, но и один из древнейших. Ещё древнегреческий философ Платон писал: «Боги подарили людям два вида искусств — музыку и гимнастику». У него, нужно сказать, были основания так полагать. В Древней Греции гимнастические упражнения входили в систему обязательного физического воспитания юношей и подготовки к Олимпийским играм.

С конца XVIII века гимнастика начала активно распространяться в России и Западной Европе, а к концу XIX века уже проводились специализированные соревнования.

В июле 1881 года в бельгийском городе Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики.

Первые в России состязания в гимнастике прошли в 1885 году в Москве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

29 октября 2022

Виктор Золотов поздравил сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии
29 октября 2022

Мельницу в музее-заповеднике «Михайловское» закроют на ремонт
29 октября 2022

ФОТОФАКТ Островичи борются с открытыми люками
29 октября 2022

Пскович в Алтайском крае сделал новое астропейзажное фото
29 октября 2022

Жители Выборга приглашают псковичей принять участие в уникальном проекте
29 октября 2022

В Псков с концертом для мобилизованных приезжает ансамбль из Карелии
28 октября 2022

Скончался ветеран пограничной службы Владимир Иванов
28 октября 2022

Псковскому филиалу Академии ФСИН России исполнилось 30 лет

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...