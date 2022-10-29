Всероссийский день гимнастики отмечают в России сегодня

08:58, 29 октября 2022, ПАИ

В последнюю субботу октября российские спортсмены отмечают День гимнастики, учреждённый в 1999 году. С инициативой ввести в календарь эту дату выступила Федерация спортивной и художественной гимнастики России, сообщает сайт calend.ru.

Гимнастика — это не только один из наиболее популярных видов физической культуры и спорта, но и один из древнейших. Ещё древнегреческий философ Платон писал: «Боги подарили людям два вида искусств — музыку и гимнастику». У него, нужно сказать, были основания так полагать. В Древней Греции гимнастические упражнения входили в систему обязательного физического воспитания юношей и подготовки к Олимпийским играм.

С конца XVIII века гимнастика начала активно распространяться в России и Западной Европе, а к концу XIX века уже проводились специализированные соревнования.

В июле 1881 года в бельгийском городе Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики.

Первые в России состязания в гимнастике прошли в 1885 году в Москве.