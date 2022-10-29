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Общество

Жители Даугавпилса несут цветы к подлежащему уничтожению советскому памятнику

Фото: телеграм-канал Delfi.lv

Жители города  несут цветы к подлежащему демонтажу памятнику в сквере Славы в Даугавпилсе, сообщает телеграм-канал Delfi.lv

"Можно снести памятники, но память человеческая -- значительно прочнее любого мрамора или бронзы, а на силу духа не может повлиять ни один закон. Даугавпилс будет помнить и нас не сломать!" – сказал ранее мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Градоначальник предупредил, что незаконные пикеты и митинги у памятников будут пресекаться полицией. 

Доступ к памятникам будет открыт до 22:00 часов 30 октября.

 

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