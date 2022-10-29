В Сеуле во время празднования Хэллоуина в давке погибло 146 человек

22:16, 29 октября 2022, ПАИ

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Число погибших во время давки в Сеуле по случаю празднования Хэллоуина возросло до 146, сообщает Интерфакс.

Также отмечается, что 150 человек получили травмы.

Уточняется, что давка образовалась в районе Итэвон в центре столицы. Сообщается, что люди скончались от удушья, пострадавшие госпитализированы.

В район, где произошел инцидент, направили около 140 машин скорой помощи. По состоянию на 1:00 воскресенья по местному времени (19:00 мск субботы), в отделение неотложной помощи поступили около 20 человек, среди которых в основном девушки в возрасте 20 лет.

Расследование инцидента взял на себя президент Южной Кореи Ен Сок Ель.

«Главным приоритетом является транспортировка и спасение пациентов, а также оказание скорейшей медицинской помощи пострадавшим», - приводит Интерфакс выдержки из заявления президента.

Более 100 тыс. человек в субботу собрались в Итэвоне на ежегодное празднование Хэллоуина.