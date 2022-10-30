Об оплате труда в выходные дни рассказал юрист

09:40, 30 октября 2022, ПАИ

Следующая рабочая неделя в России будет на один день короче из-за государственного праздника — Дня народного единства. Татьяна Нечаева, юрист hh.ru и эксперт по трудовому праву, пояснила, как будет строиться последняя короткая рабочая неделя 2022 года и на каких условиях компании могут привлекать сотрудников к работе в выходные дни.

Первая рабочая неделя для тех, кто работает в пятидневку, короткая из-за Дня народного единства (4 ноября), который выпал на пятницу. Поэтому с 1 по 3 ноября — рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час (ст. 95 Трудового кодекса РФ).

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (ст.112 ТК РФ). Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые трудились 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение. Его размер может устанавливаться в самом трудовом договоре или в локальном нормативном акте либо в коллективном договоре.

Важно помнить, что есть особенности привлечения сотрудников в нерабочие праздничные дни и выходные. В большинстве случаев работодатель должен запросить согласие на работу в такой период. Исключением может быть, например, предотвращение катастроф.

Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно ст. 153 ТК, не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.

При работе по сменному графику действуют несколько иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких работников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере.

За неисполнение требований к оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф (ст. 5.27 КоАП РФ).