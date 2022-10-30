В Москве из-за непогоды задерживаются авиарейсы

22:24, 30 октября 2022, ПАИ

Около 60 рейсов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны или отменены в воскресенье из-за непогоды, сообщает ТАСС.

Во Внукове 15 рейсов задержаны и два отменены, в Домодедово 30 рейсов задержаны, в Шереметьево пять рейсов задержаны и шесть отменены. В аэропорте Жуковский задержанных или отменённых рейсов нет, согласно данным сервиса.

Отметим, что самолет, следующий рейсом Москва — Псков, вылетел в 21:44 и ожидается в 22:37.