В Москве из-за непогоды задерживаются авиарейсы
Около 60 рейсов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны или отменены в воскресенье из-за непогоды, сообщает ТАСС.
Во Внукове 15 рейсов задержаны и два отменены, в Домодедово 30 рейсов задержаны, в Шереметьево пять рейсов задержаны и шесть отменены. В аэропорте Жуковский задержанных или отменённых рейсов нет, согласно данным сервиса.
Отметим, что самолет, следующий рейсом Москва — Псков, вылетел в 21:44 и ожидается в 22:37.
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