Еще восемь деревень Псковского района укомплектованы евроконтейнерами

17:18, 31 октября 2022, ПАИ

Еще восемь деревень Псковского района укомплектованы евроконтейнерами, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Экопром».

«Ремонтно-эксплуатационная служба в течение двух недель проводит работу по обеспечению деревень Псковского района современными контейнерами для ТКО. Деревня Купровщина стала последней в очереди на замену контейнеров. В конце прошлой недели два бака появились здесь на улице Великосельской у фермы и еще четыре - возле съезда», - уточнили в компании.



Помимо Купровщины на прошлой неделе контейнеры установили в Верхолино, Замостечье, Великом Поле, Замельничье, Жидиловом Бору, Толбице и в деревне Большая Дуга.



Всего на прошлой неделе выставлено 30 контейнеров взамен устаревших металлических.