Турецкие отели возобновили прием карт «Мир»

10:14, 01 ноября 2022, ПАИ

Карты российской платежной системы продолжают принимать как минимум в пяти турецких отелях, сообщает газета «Известия».

После того как местный банк Ziraat прекратил работать с «Миром», в отеле Papillon Zeugma Relaxury подключили российский сервис Sigma, который принимает нацкарты, а затем отправляет платеж банку в РФ за вычетом комиссии.

В Papillon Belvil также рассказали, что подключили альтернативную систему для приема платежей. За счет этого туристы могут рассчитаться не только картами «Мир», но и «пластиком» VISA и Mastercard, выпущенным российскими банками. В кол-центре добавили: стоимость услуг рассчитывается в евро, затем терминал выдает результат в рублях по курсу около 72–74 € /руб., и покупатель может либо согласиться, либо совершить платеж другим способом.

В трех отелях турецкой сети Nirvana также сообщили, что продолжают принимать карты «Мир», причем успешные транзакции были в октябре, после блокировки российских карт турецкими банками. О прекращении работы с «Миром» тремя госбанками Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank стало известно 27 сентября.

Другой российский сервис по приему платежей PayAnyWay в марте и сентябре подключили несколько иностранных компаний из других дружественных стран — Белоруссии и Казахстана, рассказал представитель организации.