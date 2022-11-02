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Надежда Партхаль награждена почетной грамотой областного Собрания

Надежда Партхаль награждена Почётной грамотой Псковского областного Собрания депутатов. Фото Облсовпроф

Советник-консультант Псковского областного совета профсоюзов Надежда Партхаль награждена почётной грамотой Псковского областного Собрания депутатов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, награждение состоялось сегодня, 1 ноября в малом зале Дома профсоюзов в Пскове. От имени регионального парламента почетную грамоту за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в работу по защите трудовых прав граждан Надежде Партхаль вручил депутат Андрей Маковский.

Сотрудника  облсовпрофа поздравил также председатель областного профобъединения Игорь Иванов и отметил ее высочайший уровень профессионализма и огромную помощь, оказанную нескольким тысячам трудящихся Псковской области.

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