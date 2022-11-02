Площадь у псковского аэропорта закроют для транспорта на несколько дней

14:33, 02 ноября 2022, ПАИ

Площадь у аэропорта в Пскове закроют для движения транспорта с 8:00 3 ноября до 7:00 7 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение здесь будет ограничено в связи с проведением технических работ.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.