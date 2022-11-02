В Псковском следственном изоляторе учащимся рассказали об атомной энергетике России

19:05, 02 ноября 2022, ПАИ

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Об атомной энергетике рассказали в учебно-консультационном пункте Псковского следственного изолятора, сообщила пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

На этой неделе в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области «Разговоры о важном» посвятили становлению, развитию и достижениям атомной отрасли России — мирового лидера в этой сфере деятельности.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, учащиеся познакомились с историей атомного ледокольного флота и с самыми знаменитыми ледоколами, а также узнали биографические факты из жизни учёных-исследователей и путешественников, стоявших у истоков освоения Северного морского пути.

Отдельное внимание в ходе урока было уделено изучению разнообразных природных ресурсов Арктики — одного из самых загадочных мест нашей планеты. Большой интерес у учащихся вызвал документальный фильм, посвящённый особенностям атомных судов и работе Росатомфлота. Из кадров кинохроники они узнали, какие профессии связаны с атомной энергетикой и как можно добраться до Северного полюса.

– Сегодняшнее время с полным основанием называют веком атомной энергии. Мирный атом призван служить на благо людям. Наше государство строит экологически безопасные атомоходы, призванные помогать в освоении новых территорий, — подвела итог мероприятия Наталья Афанасьева.