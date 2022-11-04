Псковичи не останутся без импортного алкоголя к новогоднему столу

21:21, 02 ноября 2022, ПАИ

Министерство промышленности и торговли РФ включило алкоголь в перечень товаров, разрешённых для ввоза в рамках параллельного импорта. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса... при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации... После группы 06 ТН ВЭД ЕАЭС дополнить строкой следующего содержания: Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус», — говорится в приказе.

Уточняется, что перечень разрешённых для параллельного импорта товаров дополнен рядом брендов, например Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo, Jack Daniels, Jagermeister и другими (группа кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2208).

