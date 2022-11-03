В рамках акции в псковских школах начнут сбор отслуживших батареек

00:03, 03 ноября 2022, ПАИ

Сбор батареек в единой точке будет проходить в течение двух рабочих недель, с 14 по 25 ноября. Это уже будет пятая акция сбора отработанных батареек для их дальнейшей утилизации. Акция проходит при поддержке компаний Duracell и ООО «ЭкопромСервис» (г. Псков). Батарейки из Псковской области будут переданы для утилизиации на завод НЭК (Ярославская область).

За четыре сезона акций в школах Псковской области собран 4 731 кг отработанных элементов питания.

Передать севшие батарейки на утилизацию можно будет в Пскове и Великих Луках. В Пскове инициативу поддержал молодёжный центр. В Великих Луках сбор будет организован на базе одной из школ.

Вся информация о единых точках сбора отправлена в рассылке по электронной почте. Если вы не получили рассылку, просьба связаться с координатором проекта Еленой Трегубовой.

Также в Пскове есть ряд пунктов приёма на территории торговых комплексов:

1. Псков, пл. Ленина, д. 1, оф.21, тел. 8-921-214-80-23, 8-921-218-39-83.

2. Псков, ул.Советская, 15 а, каб. 37, с 09:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, тел. (8 8112) 20-18-20.

3. Магазин «Лента».

4. ТЦ «Империал».

5. «М Видео».

Сдача батареек бесплатная.