Стали известны подробности смертельного ДТП в Псковской области

11:09, 03 ноября 2022, ПАИ

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего на 249-м километре дороги Санкт-Петербург – Псков – Невель в Струго-Красненском районе 2 ноября в 20:00.

Водитель «Скании R144», мужчина 1984 года рождения, проживающий в Могилевском районе Белоруссии, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с прицепом KRONE, сцепленным с автомобилем «Скания» под управлением водителя 1991 года рождения, проживающего в Сербии.

После столкновения последний, не убедившись в безопасности, вышел из транспортного средства и попал под колеса ехавшего навстречу автомобиля Chrysler Voyager, за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения, проживающий в Бресте.

Пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.