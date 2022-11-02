Водитель погиб в результате ДТП на трассе Санкт-Петербург – Киев

22:43, 02 ноября 2022, ПАИ

В Струго-Красненском районе у деревни Цапелька на 249-м километре трассы Санкт-Петербург – Киев произошло столкновение двух фур Scania, после чего водитель одной из машин вышел разобраться в произошедшем и был сбит автомобилем Chrysler Voyager. От удара мужчину откинуло на лобовое стекло грузовика.

Прибывшие медики констатировали смерть водителя от полученных травм.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники пожарной охраны, ДПС и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.