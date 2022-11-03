Мы добились неплохих результатов, их нужно не растерять – Борис Елкин

11:05, 03 ноября 2022, ПАИ

Выполнен большой объем работ в части дорожного строительства и создания комфортной городской среды, в том числе речь идет и о благоустройстве дворов Пскова. Об этом сообщил претендент на должность главы города Борис Елкин в ходе сессии гордумы 3 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что в этих направлениях он намерен работать и дальше, причем в тесном взаимодействии с федеральным центром, с правительством Псковской области. Особое внимание планируется уделять молодому поколению, чтобы сделать Псков более привлекательным для жизни.

«Больше года я работаю в администрации Пскова. Многое сделано, но и впереди нас ждут новые вызовы и свершения. Что касается развития Пскова, то, конечно, есть трудности, которые мы вместе с коллегами решаем. В частности, у нас много ребят, которые учатся во вторую смену, но благодаря поддержке правительства области мы строим новые школы, детсады», - сказал Борис Елкин.

Также он подчеркнул, что необходимо активно развивать спортивные объекты и уделять внимание туризму. «Псков богат памятниками, объектами, внесенными в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таких городов в России немного», - заметил Борис Елкин.

Что касается инфраструктуры, то объекты ЖКХ требуют модернизации, в планах - искать возможности для обновления инфраструктуры ПТС.

«У нас есть не только три крупных района - центр, Завеличье и Запсковье, мы уделяем внимание и частному сектору, люди там тоже должны жить комфортно. Мы добились неплохих результатов, их надо не растерять», - заключил Борис Елкин.